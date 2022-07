Instabilidade avança pelo RS e traz chuva isolada nesta sexta-feira

publicidade

Após um dia de sol e calor fora de época, a instabilidade começa a avançar pelo Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. Apesar da permanência do sol, acompanhado de nuvens, e máximas acima dos 20 ºC, o Estado deve registrar chuva em pontos das regiões Oeste, Centro e Sul.

Segundo a MetSul Meteorologia, o amanhecer será ameno, à exceção da Serra gaúcha que deve ter frio e névoa em algumas cidades. Já a tarde volta a ser quente e abafada em grande parte do RS, com maior aquecimento na Metade Norte, sobretudo no Noroeste. São Miguel dos Ausentes, por exemplo, deve ter mínima de 6 ºC e máxima próxima de 30 ºC.

Em Porto Alegre, a chuva pode chegar ainda no fim da tarde ou à noite. Nesta sexta-feira, a mínima deverá ser de 15 ºC e a máxima de 25 ºC. O calor deve permanecer nos próximos dias, com marcas mais elevadas a partir do domingo.

Confira as mínimas e máximas em algumas cidades gaúchas

Torres 16 ºC / 25 ºC

Caxias do Sul 14 ºC / 25 ºC

Ausentes 6 ºC / 21 ºC

Vacaria 9 ºC / 22 ºC

Erechim 15 ºC / 26 ºC

Passo Fundo 15 ºC / 26 ºC

Santa Maira 17 ºC / 24 ºC

Uruguaiana 17 ºC / 22 ºC

Bagé 15 ºC / 21 ºC

Pelotas 14 ºC / 22 ºC