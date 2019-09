Instabilidade perde força e sol deve aparecer nesta quarta-feira no RS

publicidade

A terça-feira foi marcada por fortes chuvas em todas as regiões do Rio Grande do Sul. Moradores de Porto Alegre, região Metropolitana e Vale do Rio dos Sinos foram surpreendidos na noite de terça-feira por uma chuva de granizo, que teve duração de até cinco minutos em algumas cidades. A madrugada e o amanhecer de quarta-feira devem ser ainda de instabilidade com muitas nuvens, chuva e possibilidade de raios e granizo na Metade Norte do Estado. De acordo com a MetSul Meteorologia, a partir da tarde o tempo deve abrir gradualmente e o sol deve aparecer em todas as regiões. A quarta-feira deve terminar com tempo aberto e frio no Estado.

Segundo a MetSul, as temperaturas devem ser amenas durante o dia em todo o Estado. Na tarde, a marca mais elevada deve ser registrada em Uruguaiana, com 23ºC e a mais baixa em Ausentes com 15ºC.

Já a Capital deve ter mínima de 12ºC e a máxima não deve ultrapassar os 21ºC. À noite, a grande final da Copa do Brasil deve ter tempo limpo e frio. A partida entre Inter e Athletico-PR deve ser sob temperaturas de 13ºC no Beira-Rio.

Mínimas e máximas

Torres 13ºC / 18ºC

Caxias do Sul 9ºC / 16ºC

Santa Maria 12ºC / 22ºC

Livramento 6ºC / 22ºC

Pelotas 6ºC / 22ºC