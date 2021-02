Instabilidade perde força no RS nesta quinta-feira

publicidade

O sol deve predominar no Estado mais uma vez, com a perda de força da instabilidade no Estado. A circulação de umidade mantém o ar aquecido, e a nebulosidade deve ser apenas esparsa.

De acordo com a MetSul Meteorologia, a presença de chuva deve ser irregular e localizada, aparecendo apenas na região Leste do Rio Grande do Sul. O dia começa bastante ameno para fevereiro, mas aquece e a tarde deve ser de calor.

Em Porto Alegre, sol aparece, mas pode haver chuva. Mínima fica na casa dos 19°C, e máxima chega aos 29°C.

Mínimas e máximas no RS

Vacaria 12°C / 23°C

Passo Fundo 12°C / 26°C

Santa Maria 17°C / 28°C

Cruz Alta 15°C / 29°C

Uruguaiana 15°C / 31°C