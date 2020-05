Instabilidade segue no RS nesta terça-feira

publicidade

A instabilidade permanece no Rio Grande do Sul, em uma jornada que deve ser de muitas nuvens nesta terça-feira. Chove ao longo do dia, especialmente ao longo da madrugada e pela manhã, na maioria das áreas do Estado. Da tarde para noite, ingresso de uma massa de ar frio limpa o tempo.

De acordo com a MetSul Meteorologia, a instabilidade deve predominar durante a maior parte do dia, com força em algumas localidades. Há chance de granizo localizado. A temperatura deve ficar amena, caindo à noite por conta do vento.

Em Porto Alegre, sol aparece, mas haverá chuva. A mínima na Capital deve ser de 16°C, e a máxima não ultrapassa os 23°C.

Mínimas e máximas no RS

Capão da Canoa 17°C / 22°C

Santa Maria 16°C / 22°C

Santa Cruz 16°C / 22°C

Rio Grande 14°C / 23°C

Passo Fundo 16°C / 20°C

Cruz Alta 16°C / 21°C