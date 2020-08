Instabilidade traz chuva para a metade Norte do RS nesta terça-feira

publicidade

O sol aparece entre nuvens no Rio Grande do Sul nesta terça-feira. No entanto, a instabilidade que atua sobre Santa Catarina e o Paraná também traz chuva para a metade Norte do Estado, onde se espera chuva ao longo do dia.

De acordo com a MetSul Meteorologia, há risco de pancadas fortes e temporais isolados perto da divisa com Santa Catarina. Pela manhã, ainda faz frio, mas as mínimas devem ser mais altas que na segunda-feira. A tarde, em compensação, deve ser agradável, mesmo com a aproximação da massa de ar polar intensa.

Em Porto Alegre, sol aparece, mas deve haver chuva. A mínima na Capital é de 11°C, e a máxima não ultrapassa os 22°C.

Mínimas e máximas no RS

Santa Cruz 10°C / 22°C

Santa Maria 8°C / 22°C

São José dos Ausentes 9°C / 18°C

Santiago 7°C / 22°C

Vacaria 10°C / 19°C

Erechim 13°C / 18°C