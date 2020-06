Instituto Brasileiro de Direito e Religião debate a reconstrução econômica pós-pandemia

publicidade

O Instituto Brasileiro de Direito e Religião (IBDR) realizou, nesta terça-feira, o último encontro da 1ª Jornada Virtual de Estudos em Direito e Religião, um total de quatro eventos online que debateram a pandemia da Covid-19 sob aspectos dos mais diversos. Depois de Direito, Filosofia e Religião, o mote do webinário foi a economia, efeitos e reconstrução pós-crise no país.

O ex-ministro da agricultura, Antônio Cabrera, e o presidente do Instituto Mises Brasil, Hélio Beltrão, discutiram sobre os efeitos da pandemia no cenário econômico, e darem um vislumbre do “new normal” e os efeitos permanentes na vida das pessoas. “Essa crise mostrou a importância da família, já que é em casa que passamos a quarentena. Também evidenciou a fragilidade da nossa existência”, salientou o ex-ministro. Para Cabrera, o fato de o Brasil ser um país agrícola vai auxiliar na reconstrução de sua economia. “Na reabertura das atividades, quem exercê-las de forma honesta estará ajudando que mais precisa. Há diversos princípios que ligam a economia à caridade das ações sociais”, completou.

Para Beltrão, não há nada mais eficiente do que o pleno exercício da liberdade. “Na medida em eu estivermos desimpedidos de fazer nossas atividades, tendemos a prosperar”, opinou. Ele lembrou que o gasto do governo federal de 5% do Produto Interno Bruto (PIB) com a pandemia, sai “do nosso bolso” e, por isso, Beltrão projeta um baixo crescimento econômico para o Brasil. “O dinheiro que seria usado para investimentos foi para o combate à Covid-19, o que trará um desastre posterior”, disse. A inadimplência e o desemprego a partir da pandemia não o surpreendem. “A economia voltará, mas a força dessa volta dependerá do que os governos estão fazendo”, frisou o presidente do Instituto Mises Brasil.

O encontro será mediado pelo presidente do conselho do IBDR, Davi Charles Gomes, com participação de Augusto Ventura, Alex Catharino, Madeleine Lackso, Jean Regina e Thiago Vieira, presidente da diretoria da entidade.