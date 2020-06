Internações de Covid-19 dobram em 14 dias nas UTIs em Porto Alegre

publicidade

Após iniciar o mês de junho com estabilidade em internações, no número de novos casos e na expectativa de novas flexibilizações, a realidade mudou rapidamente em Porto Alegre. A prefeitura cogita adotar medidas mais restritivas para conter o avanço da Covid-19 em leitos de Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) nos últimos 14 dias na cidade. Se no dia 5 de junho, os pacientes confirmados com coronavírus eram 44, nesta sexta-feira, o número chegou a 89, o maior desde o começo da pandemia, apontam dados da Secretária Municipal de Saúde (SMS).

As novas restrições projetadas pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior, que, após debate e ajustes reduziu novamente algumas atividades na cidade na semana passada, são reflexos de um avanço também no número de casos da doença, que afeta nesta sexta-feira a 2.564 porto-alegrenses. Quando foi publicado o decreto de maior flexibilização desde o começo da pandemia, que permitiu diversos setores a retomarem suas atividades, Porto Alegre contabilizava 47 pacientes confirmados com o vírus em Unidades de Tratamento Intensivo, 26 óbitos, 922 casos, sendo destes, 336 ativos da doença, aqueles que não são considerados recuperados e nem evoluíram para óbito.

Na época, Marchezan salientou que o balizador para as liberações eram o volume dos leitos e a estabilidade nas internações. “A partir do dia 10 de abril, Porto Alegre tem uma redução da necessidade média do número de leitos de UTI. Seguimos a tese majoritária que sem isolamento, o número aumenta. Essa tese funcionou, pois, diminuímos a demanda porque diminuímos o contato entre os porto-alegrenses e, com isso, a proliferação do vírus. Baseado nisso, entendemos que esse é o momento de alguma forma flexibilizar”, revelou.

No começo de junho, infecções crescem, mas UTIs se mantém estáveis

Após 14 dias, no dia 5 de junho, a velocidade de novas infecções cresceu, com a cidade chegando a 44 óbitos, 1.577 casos confirmados, sendo destes, 903 ativos. Um aumento de 655 no período. No entanto, o número de pacientes necessitando de leitos hospitalares se manteve estável, com 46. Este "controle", fez com que a prefeitura começasse a cogitar novas liberações, de atividades como feiras de artesanato, treinamentos coletivos de esporte profissional.

Casos e internações avançam e Capital estuda novas restrições

Duas semanas após, entre suspensão de novas flexibilizações e estudo de restrições, Porto Alegre chegou a 2.564 casos. Desta forma, a cidade atingiu o maior número de pacientes internados pela Covid-19, 89, e registrou um aumento de 987 novos casos no período, além de totalizar 65 óbitos e manter 1.334 pacientes ativos da doença. O avanço, de 100% se considerados os leitos de UTI, fez com que o prefeito Nelson Marchezan se reunisse com secretários de Saúde para debater medidas de controle. "Não é um cenário de diminuir restrições, nem de manter como está, as projeções nos orientam para a ampliação das restrições, justamente para evitar o lockdown (bloqueio total)", afirmou.

Com os avanços registrados no mês de julho, a Prefeitura e Secretária de Saúde projetam, caso não ocorra queda no ritmo de internações, esgotamento na capacidade de atendimento a Covid-19 na primeira semana de julho.

"É nisso que estamos pensando. Temos que trabalhar um pouco com a questão da incerteza, mas não podemos negar a ciência, simplesmente dizer que não temos certeza e não fazer nada, não dá. Sabemos que a única coisa que funciona de verdade é o distanciamento e a única forma de fazer ele funcionar é segurar a atividade econômica", explicou, o secretário adjunto de Saúde de Porto Alegre, Natan Katz.

Os últimos 30 dias da Covid-19 em Porto Alegre:

21.05

Casos confirmados: 922

Casos ativos: 336

Óbitos: 26

Recuperados: 552

Internações em UTI's: 47

05.06

Casos confirmados: 1577

Avanço: 655

Casos ativos: 903

Óbitos: 44

Recuperados: 552

Internações em UTI's: 46

19.06:

Casos confirmados: 2.564

Avanço: 987

Casos ativos: 987

Óbitos: 65

Recuperados: 1154

Internações em UTI's: 89