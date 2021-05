Internações em UTIs apresentam estabilidade no Rio Grande do Sul

publicidade

Com 2.733 pacientes em estado grave, a taxa de ocupação dos leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) no Rio Grande do Sul apresentava estabilidade em relação a sábado, com 80% de lotação. Na véspera, o índice era de 80,2%.

Do total, 1.650 testaram positivo para o novo coronavírus e outros 113 tinham diagnóstico suspeito da doença. A Secretaria Estadual da Saúde (SES) confirmou mais 20 mortes no RS em decorrência de complicações da doença, elevando o total para 27.419.

Na Capital, até início da noite, a rede de saúde também registrava estabilidade, com 782 pacientes em UTIs e lotação de 84,27%. Do total, 386 internações eram relacionadas à Covid-19, sendo 364 com diagnóstico confirmado e outros 22 com diagnóstico suspeito da doença. Seis hospitais não haviam atualizado os dados de internações.

