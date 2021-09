Internações em UTIs apresentam estabilidade no RS

publicidade

O número de pacientes em estado grave no Rio Grande do Sul apresentava estabilidade no início da noite desta terça-feira, com 1.871 hospitalizações e taxa geral de ocupação de 56,6% dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). De acordo com monitoramento da Secretaria Estadual da Saúde (SES), em relação à véspera, são duas internações a mais. Do total de internações, 418 tinham diagnóstico para Covid-19.

Os leitos privados registravam 69,5% de ocupação, com 583 pacientes. Os leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) tinham 52,3% de ocupação, com 1.288 internações. Em Porto Alegre, as hospitalizações também apresentavam estabilidade em relação à véspera, com 636 pacientes em estado grave, ou seja, 72,6% de lotação.

Do total de hospitalizações, conforme a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), 138 eram de pacientes com diagnóstico para Covid-19, o que representava 14 casos a menos em comparação ao dia anterior. O Hospital Ernesto Dornelles operava acima da capacidade máxima, com 122,5% de ocupação, e o Santa Ana, com 100% de ocupação, não tinha leitos disponíveis. Outras cinco instituições tinham lotação igual ou superior a 80%.

De acordo com monitoramento da SMS, o Hospital Porto Alegre não atualiza os dados desde 8 de setembro. Cristo Redentor e Beneficência Portuguesa estão com as informações desatualizadas desde o dia 17.