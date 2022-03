Internações por Covid-19 apresentam redução pelo quarto dia seguido no RS

publicidade

Após registrar pico de internações em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) no início de fevereiro, os números de hospitalizações por conta do novo coronavírus apresentam tendência de queda há duas semanas. Com 373 casos confirmados de Covid-19 em leitos de terapia intensiva, a rede de saúde registrava queda de ocupação pelo quarto dia seguido. São 153 pacientes a menos em relação a 14 dias atrás, quando havia 526 pessoas internadas em estado grave por conta da doença.

É uma queda de 29% em comparação com duas semanas atrás. A ocupação de leitos clínicos também segue em baixa, com 676 pacientes com diagnóstico de Covid-19. É o menor número desde 18 de janeiro, quando havia 659 hospitalizações por conta da doença. Apesar da redução das hospitalizações, o número de mortes em decorrência de complicações da Covid-19 voltou a apresentar alta. A Secretaria Estadual de Saúde (SES) confirmou nesta quinta-feira mais 72 óbitos em decorrência da doença.

Desde o início da pandemia, o Estado contabiliza 38.384 mortes. O boletim epidemiológico aponta ainda 7.760 novos casos confirmados de Covid-19, elevando o total para 2,17 milhões de infectados desde o início da pandemia. Em Porto Alegre, a ocupação geral das UTIs apresentava estabilidade em relação à véspera, com 586 pacientes e taxa de lotação de 81,73%. Do total, 118 tinham diagnóstico para Covid-19, um caso a menos do que no dia anterior.