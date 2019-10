Jogos da Saúde acontecem neste sábado e domingo em Porto Alegre

publicidade

Até a tarde deste domingo, o público pode aproveitar uma série de atividades gratuitas relativas ao lazer, esporte e integração para os profissionais que atuam em hospitais, clínicas, laboratórios e serviços de saúde no Rio Grande do Sul. O Sistema Fecomércio-RS/Sesc e a Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul (Fehosul) promovem a 14ª edição dos Jogos da Saúde no sábado e domingo em Porto Alegre. O evento acontece na sede do Sesc Protásio Alves, na avenida Protásio Alves, 6.220.

Neste sábado, mais de 2 mil pessoas de vários municípios estiveram presentes. Cerca de 500 participantes disputaram partidas de futsal masculino e feminino, futebol 7 masculino, vôlei feminino e vôlei de duplas (areia) feminino, masculino e misto. Houve ainda a realização do concurso Rainha da Saúde.

Gerente de Esporte e Lazer do Sesc/RS, Marcelo de Campos Afonso destacou que o evento “é uma contrapartida para quem tanto cuida da saúde das pessoas”. Segundo ele, os profissionais da área da saúde têm “uma rotina muito estressante”, citando como exemplo os cuidados com doentes. “São dois dias para relaxarem”, disse.

O ambiente do Sesc Protásio Alves é propício para um evento desta natureza, segundo Afonso. Ele aproveitou para anunciar uma novidade para o segundo semestre de 2020. “Vamos inaugurar nossa piscina térmica olímpica com cobertura retrátil e arquibancada. Com isso, poderão ser sediados até eventos nacionais”, adiantou.