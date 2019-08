Jovens morrem em acidentes na BR 386 no Norte do Rio Grande do Sul

publicidade

Dois jovens, de 17 e 18 anos, morreram em dois acidentes registrados na manhã desta sexta-feira em locais diferentes da BR 386, no Norte do Rio Grande do Sul. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o primeiro ocorreu em Iraí, quase na divisa com Santa Catarina, e o segundo em Frederico Westphalen.

Os policiais rodoviários informaram que um Volkswagen Gol, com placas de Porto Alegre, teria invadido a pista contrária e colidido frontalmente com um caminhão com placas de Alpestre. O motorista do carro, de 17 anos, natural de Foz do Iguaçu-PR, faleceu no local. O Gol tinha registro de roubo na cidade de Novo Hamburgo no dia 8 deste mês. O motorista do caminhão nada sofreu.

A PRFrelatou que o outro acidente ocorreu perto das 9h30min, em Frederico Westphalen. O motociclista teria perdido o controle e acabou caindo sobre a pista. Um caminhão, que seguia no sentido contrário, atropelou a vítima que morreu na hora.