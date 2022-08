Jovens voltam às ruas em manifestação em defesa da democracia em Porto Alegre

publicidade

Uma carta de resposta a ataques contra a democracia e às urnas eletrônica foi lida na manhã desta quinta no campus central da Ufrgs, em Porto Alegre. O ato foi semelhante ao ocorrido na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). O documento na capital paulista contou com quase 1 milhão de assinaturas, entre elas a de empresários, banqueiros, acadêmicos e artistas.

E para marcar o Dia do Estudante, neste 11 de agosto, jovens também voltaram às ruas, hoje, para uma manifestação em defesa da democracia. Por volta das 8h, alunos de diversas escolas de Porto Alegre e região metropolitana se encontraram em frente ao Colégio Estadual Júlio de Castilhos, mais conhecido como Julinho, no bairro Azenha.

Com o passar da manhã, mais alunos se aproximavam, chegando a pé ou em ônibus fretados pelos movimentos estudantis secundaristas e acadêmicos. Pouco antes das 10h, o ato seguiu pela avenida Pessoa, ocupando totalmente as duas faixas da via, liderado por um carro de som. Agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) acompanharam o deslocamento e realizaram bloqueios temporários conforme necessidade nas ruas de acesso. Diversos cartazes mostravam o descontentamento dos estudantes as gestões em âmbitos municipal, estadual e federal, protestos contra cortes na educação e a favor de eleições livres.

A manifestação ganhou corpo com a participação de representantes de centrais sindicais e integração espontânea nas ruas. Por diversas oportunidades, o ato recebeu aplausos de moradores dos bairros das janelas de seus apartamentos e casas. Os estudantes encerraram a marcha no Palácio Piratini, no Centro, depois de trafegar pelas avenidas Salgado Filho e Borges de Medeiros, com diversos cânticos e discursos na Praça da Matriz.