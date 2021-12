Julgamento do Caso Kiss segue neste domingo com dois depoimentos

publicidade

A nova sessão do julgamento do caso da boate Kiss irá recomeçar às 10h deste domingo. Os trabalhos chegam ao quinto dia. Serão ouvidos Thiago Mutti, testemunha de defesa do réu Mauro Hoffmann, dono da casa noturna, e Delvani Brondani Rosso, vítima e assistente da acusação.

Até o momento, do total de 29 oitivas (16 testemunhas, 12 vítimas e um informante), 13 já foram ouvidas. Faltam 16 (12 testemunhas e 4 vítimas). O juiz Orlando Faccini Neto definiu que o turno da manhã ocorrerá das 10h às 12h30min, quando haverá uma pausa para o almoço.

A retomada será às 13h30min e já está prevista uma parada às 17h, para que os jurados lanchem e assistam ao segundo tempo da partida entre Corinthians e Grêmio. Depois disso, os trabalhos prosseguirão, sem horário definido para término.

