Justiça derruba liminar e viabiliza retomada da cogestão no Rio Grande do Sul

A Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul obteve, neste domingo, a liminar do Tribunal de Justiça do Estado, que suspendia a retomada da cogestão no modelo do Distanciamento Controlado. A informação foi confirmada pelo procurador-Geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, pelo Twitter. Com a decisão, o governo estadual poderá dar início ao plano de cogestão que estava programa para retornar nesta segunda-feira, dia 22 de março.

PGE-RS acaba de obter liminar do TJRS suspendendo a decisão que impedia a cogestão no sistema de distanciamento controlado. — Eduardo Cunha da Costa (@Eduardocostapge) March 21, 2021

Nessa sexta-feira, o juiz de Direito Eugênio Couto Terra, da 10ª Vara da Fazenda Pública Foro Central de Porto Alegre, suspendeu provisoriamente o retorno da gestão compartilhada com os municípios no Sistema de Distanciamento Controlado.

O governador Eduardo Leite havia confirmado a retomada da cogestão na última sexta-feira, onde os prefeitos podem utilizar protocolos de uma bandeira inferior a sua classificação no modelo de Distanciamento Controlado. No entanto, a volta seria com mudanças nos protocolos, com a bandeira vermelha sendo mais restritiva que anteriormente.

Ainda na noite de sexta, o juiz de Direito Eugênio Couto Terra, da 10ª Vara da Fazenda Pública Foro Central de Porto Alegre, suspendeu provisoriamente o retorno da gestão compartilhada. O governo estadual recorreu da decisão nesse sábado.

Atualmente, todo o Estado está em bandeira preta, o que representa risco altíssimo para a Covid-19.