Justiça Federal doa móveis e computadores à Seapen após tragédia da SSP

publicidade

A Justiça Federal em Porto Alegre entregou mais de uma centena de móveis, cadeiras e equipamentos de informática para auxiliar na reestruturação física da Secretaria da Administração Penitenciária do Estado (Seapen), afetada após o incêndio e desabamento do prédio da Secretaria da Segurança Pública no dia 14 deste mês.

Os materiais faziam parte de um processo de desfazimento da Justiça Federal no Rio Grande do Sul, que foi acelerado diante da urgência do recebimento das doações pela Seapen.

“Diversos setores da Justiça Federal se mobilizaram para dar uma rápida solução à solicitação que recebemos dos órgãos de segurança pública. Tivemos participação intensa dos servidores do Núcleo de Apoio Administrativo, que atuaram diretamente no processo de desfazimento; do Núcleo de Tecnologia da Informação, que realizaram a triagem e o preparo dos equipamentos de informática; e ainda de funcionários terceirizados que realizaram a montagem de mesas e o ajuste de cadeiras para que tudo estivesse em condições de uso”, explicou a diretora da Secretaria Administrativa da JF, Ana Paula Amaral Silva Hollas.

“Trata-se de um momento de reconstrução, de auxiliar os órgãos de segurança atingidos pelo trágico incêndio a reerguerem suas estruturas para que disponham das condições necessárias ao cumprimento de sua missão institucional”, acrescentou.

Entre os 124 itens entregues estão 15 notebooks, 60 monitores e 30 microcomputadores. O secretário da Seapen, Mauro Luciano Hauschild, adiantou que eles serão destinados à Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe).