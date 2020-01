Laudo prévio constata possibilidade de reativar aeromóvel em Porto Alegre

publicidade

A antiga linha do aeromóvel de Porto Alegre, implementada nos anos 1980, pode ser reativada. Um laudo preliminar emitido pela Fundação Luiz Englert, ligada à Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), dá conta de que a estrutura manteve a estabilidade. “Permite continuidade de uso com as cargas projetadas originalmente por mais um longo período, de 30 anos, quem sabe”, disse Marcus Coester, CEO da Aeromóvel Brasil.

Segundo ele, a empresa demonstra interesse em modernizar o aeromóvel e já há conversações com a Prefeitura da capital para a reativação, com a finalidade de locomoção e atração turística. Coester explica que são duas etapas: uma linha de 1 km com carros novos e interiores adaptados para uma experiência turística – com passeio e café – e outra para transporte com interligação dos parques da Orla do Guaíba – desde a Fundação Iberê Camargo até a Usina do Gasômetro.

Com a estrutura existente, a Aeromóvel Brasil estima que seja necessário investimento de R$ 20 milhões. Em outubro, a empresa removeu o veículo da linha de aeromóvel, estacionado sobre a linha do Gasômetro. Obsoleto, o veículo de alumínio vinha sendo alvo de vandalismo.