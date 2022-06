Leão Marinho chama atenção às margens do Mampituba

publicidade

Não foi somente a ressaca que se destacou no litoral gaúcho. Em Torres, um Leão Marinho chamou a atenção de moradores e de quem passou pela avenida Cristóvão Colombo, às margens do rio Mampituba.

“Parecia um gato pegando um sol”, comentou a professora do ensino fundamental Claudia Chaves, de Porto Alegre, que passeava pelo litoral gaúcho na tarde desta segunda-feira.

Uma equipe do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade esteve no local. “Isolamos a área e fizemos a monitoramento do animal”, explicou o biólogo do Instituto, Rafael Mendes. O mamífero, provavelmente estava na Ilha dos Lobos, a 1,8km de distância do município de Torres, conhecida por ser abrigo de lobos e leões marinhos, principalmente, durante a primavera e inverno, e foi parar ali devido à ressaca do final de semana. “Ele não tinha ferimentos e estava descansando”.

Quem perdeu a chance de ver o Leão Marinho poderá ter outras oportunidades, já que, devido aos fortes ventos dos últimos dias, vários leões e lobos marinhos tiveram de se refugiar na orla. Cláudia não vê a hora de mostrar e contar para os alunos a experiência. “Eu nunca tinha visto um, Amanhã vou mostrar o filme e a foto para meus pequenos. Vão adorar!”