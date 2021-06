Leite reforça que população gaúcha poderá estar vacinada até 20 de setembro

publicidade

O governador Eduardo Leite reforçou em publicação no Twitter, nesta terça-feira, que a população gaúcha deverá estar imunizada até a Semana Farroupilha, comemorada na semana de 20 de setembro. De acordo com a publicação, a projeção para aplicação da primeira dose deve se concretizar caso se mantenha o ritmo de vacinação contra o coronavírus. Hoje no Rio Grande do Sul, 1.630.977 pessoas (18,2% da população vacinável) contam com a cobertura completa da imunização e outras 3.811.983 (42,6%) possuem a primeira dose.

Citando o prefeito e o governador de São Paulo na publicação, Leite escreveu: "Aí, @eduardopaes! Se @jdoriajr é pai da vacina e você diz que adotou o imunizante, é bom alertar que ela fez amizade forte com o guri do RS! A gente segue na frente nas 2 doses e, do jeito que vai, a gaúchada estará imunizada pra semana Farroupilha, 20/09!". Uma hora depois, João Doria respondeu: "Boa Tchê! Bora vacinar todos!"

Aí,@eduardopaes! Se @jdoriajr é pai da vacina e você diz que adotou o imunizante, é bom alertar que ela fez amizade forte com o guri do RS! A gente segue na frente nas 2 doses e, do jeito que vai, a gaúchada estará imunizada pra semana Farroupilha, 20/09! #corridaemquetodosganham — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) June 15, 2021

No dia 4 de junho, Eduardo Leite também usou sua rede social para anunciar, pela primeira vez, um calendário completo e detalhado da imunização contra a Covid-19. Nele, o governador projetou que toda a população do Estado com 18 anos ou mais receberia a primeira dose da vacina até o fim de setembro. O cálculo era baseado na perspectiva de receber mais de 2 milhões de doses em junho, o que, conforme ele, será possível concluir a vacinação no grupo de maior vulnerabilidade, além de iniciar o esquema vacinal em 100% dos trabalhadores da educação e iniciar no grupo de quem tem entre 50 e 59 anos – que já ocorre em todos os municípios gaúchos.