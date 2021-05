Lideranças do esporte e atletas vão à esteira para incentivar o Dia do Desafio

publicidade

O Dia do Desafio, que ocorre sempre na última semana de maio, com o propósito de incentivar a prática diária de pelo menos 15 minutos consecutivos de atividades físicas, colocou lideranças do esporte e atletas na esteira. Na tarde desta quarta-feira, os atletas olímpicos Ketleyn Quadros, judoca, bronze nos jogos olímpicos de Pequim e primeira mulher a ganhar uma medalha em esportes individuais pelo Brasil; e Alex Pombo, judoca que participou dos jogos Rio 2016, estiveram na Esteira da Fama, montada da Sede da Fecomércio-RS, na Zona Norte de Porto Alegre.

Pela manhã, os secretários de Esporte estadual, Danrlei de Deus, e municipal, Antônio Carlos de Oliveira Pereira, o “Kiko”, deram o início à ação, para mostrar que tanto Estado quanto Município estão engajados no combate ao sedentarismo.

"A gente poder pegar um dia e levar este dia para que as pessoas possam ter essa consciência da importância da atividade física é fundamental, principalmente agora, num momento de pandemia, em que a volta a uma vida normal passa pela prática do esporte”, destacou Danrlei. “A atividade esportiva não é algo dominante no País. Mas ela trabalha muito bem na prevenção na saúde e qualquer atividade de incentivo, a gente tem que apoiar”, acrescenta Kiko.

As atividades do Dia do Desafio, que no Rio Grande do Sul são coordenadas pelo Sesc-RS, seguiram durante o dia todo de ontem, com o apoio das prefeituras que incentivam à prática esportiva em suas cidades e em formato digital, com ações on-line, para que as pessoas também possam participar sem sair de casa.

“Há vários anos o Sesc representa este evento no Brasil, com uma proposta muito nobre, para estimular as pessoas a fazerem pelo menos 15 minutos de atividade física. Desafio, porque antes da pandemia, uma cidade disputava com outra, para ver qual município mobilizava mais habitantes. Mas o grande desafio que nós temos, é fazer com que as pessoas caminhem, se exercitem, porque é bom para o físico, é bom para a mente”, defende o diretor do Sesc/Senac-RS, José Paulo da Rosa.

Além de contar com atividades especiais em suas redes sociais, todas as unidades do Sesc-RS participaram do Desafio Solidário e estiveram recolhendo agasalhos, alimentos não perecíveis e caixas de leite para serem doados a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

