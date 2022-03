Linha D-43, que atendia Ufrgs e Pucrs, deixará de existir em Porto Alegre

publicidade

A prefeitura de Porto Alegre anunciou nesta quinta-feira que a linha D-43, uma das principais vias que atendia estudantes da Ufrgs e da Pucrs, deixará de circular. A medida passa a valer a partir da próxima segunda-feira, dia 4 de abril. O trajeto será atendido pelas linhas 343 e 353, que terão reforço de oferta.

Conforme a administração municipal, a alteração se deve ao ganho no tempo de viagem das linhas não diretas, 343 e 353. A prefeitura explica que a implantação da faixa exclusiva na avenida Ipiranga permitiu que duração das viagens não diretas, que antes era de 54 minutos, caísse para 42, tempo semelhante ao da linha direta (que não para em todos os pontos de parada) e possuía viagens de 41 minutos. Assim, deixou de ser necessária uma linha direta no itinerário, o que possibilitou ampliar as viagens das linhas com o mesmo destino.

“As linhas passaram a andar com prioridade na faixa exclusiva da avenida Ipiranga, o que resultou em um ganho no tempo de viagem e eliminou a necessidade de uma Linha Direta, que não para em todos os pontos”, explicou o gerente de Planejamento de Transportes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Flávio Tumelero.

Como fica com a mudança:

- Oferta de 238 viagens por dia no conjunto de linhas, sendo 120 no sentido bairro ao Centro e 118 Centro ao bairro;

- A linha 343 passará a atender a avenida Osvaldo Aranha em ambos os sentidos

- A linha 353 passará a atender a avenida João Pessoa em ambos os sentidos

- A linha D43 deixa de circular a partir dessa data, sendo que o cliente será atendido pela linha 343 ou 353 com maior oferta de horários

- Com a unificação do atendimento, todos os pontos de paradas são contemplados com a linha 343, já que a linha D43 atendida somente os pontos de parada rápidas.

- O campus da UFRGS passa a dispor de viagens pela linha 343 até às 22h30 e a linha teve um acréscimo de oito viagens noturnas ampliando seu horário de funcionamento até às 23h

- Primeiro horário da linha 343 saindo do Campus da UFRGS às 5h40 e último horário às 22h30

- Primeiro horário da linha 353 saindo do Campus da UFRGS e atendendo o Intercap às 4h50 e último horário às 23h30

- Primeiro horário da linha 343 saindo do centro de Porto Alegre com destino à UFRGS às 6h20 os e último horário às 23horas

- Primeiro horário da linha 353 saindo do centro de Porto Alegre com destino à UFRGS e atendendo o Intercap às 5h35e último horário às 0h05

- Intervalo médio entre viagens da linha 343 no pico da manhã (das 6h às 9h) de 15 minutos

- Intervalo médio entre viagens da linha 343 no entrepico (das 9h às 16h) de 19 minutos

- Intervalo médio entre viagens da linha 343 no pico da tarde (das 16h às 19h) de 17 minutos

- Intervalo médio entre viagens da linha 353 no pico da manhã (das 6h às 9h) de 13 minutos

- Intervalo médio entre viagens da linha 353 no entrepico (das 9h às 16h) de 15 minutos

- Intervalo médio entre viagens da linha 353 no pico da tarde (das 16h às 19h) de 13 minutos