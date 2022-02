Linhas de ônibus de Porto Alegre começam a circular sem cobrador em 15 de fevereiro

publicidade

A Prefeitura Porto Alegre informou nesta quarta-feira que, a partir do dia 15 de fevereiro, 21 linhas de transporte coletivo passam a circular sem o cobrador. A implantação da nova forma de pagamento será realizada em duas etapas: 12 linhas na terça-feira, 15, e nove na quinta-feira, 17. Ao todo, a Capital possui 271 linhas de ônibus. A medida deve ser ampliada, chegando a 25% do sistema nesse modelo de atendimento até o fim do ano.

Em 2023, com a redução gradual dos cobradores, o número de linhas sem a presença desses profissionais deverá ser aumentado. De acordo com a Prefeitura, a extinção da função deverá ocorrer até 2025, com a aposentadoria da maioria dos profissionais, recolocação em outras funções, assim como a reinserção em outras atividades, com o oferecimento de cursos profissionalizantes por parte das empresas de ônibus.

Os veículos serão identificados para que os passageiros saibam, antes de embarcar, que devem efetuar o pagamento na entrada, diretamente ao motorista. Os passageiros que utilizam cartão TRI não terão mudanças. Para esse perfil de usuário, basta colocar o cartão no validador e passar pela roleta, como é feito hoje.

Segundo o Executivo, as 21 linhas escolhidas para circular sem cobrador apresentam número reduzido de passageiros transportados e baixo número de pagantes em dinheiro. Outro ponto levado em conta, conforme o governo, é que os motoristas desses itinerários, em sua maioria, já haviam sido cobradores.

Para normatizar a operação, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) enviará ofício, nesta quinta-feira, 10, informando os consórcios e Carris sobre a mudança na próxima semana. Todos os operadores também foram notificados sobre a obrigatoriedade de divulgar os convênios com as oportunidades para recolocação dos cobradores no mercado de trabalho.

A fiscalização da EPTC vai acompanhar o início da operação das linhas sem cobradores.

Veja Também

Veja quais as linhas circulam sem cobrador a partir de terça-feira, 15

- C1 Circular Centro

- C5 Circular 4 Distrito / Moinhos de Vento

- 255 Caldre Fião

- 3762 Herdeiros / Esmeralda / A Carvalho / Alimentadora

- A348 Alimentadora Jardim Bento Gonçalves

- A360 Alimentadora IPE

- 620 Iguatemi / Vila Jardim

- 654 Educandário Petrópolis

- 7052 Aeroporto / Ceasa

- 188 Assunção

- 2633 João Pessoa / Orfanotrófio

- A74 Alimentadora Canta Galo / Lami / Extrema

Veja quais as linhas circulam sem cobrador a partir de quinta-feira, 17

- A69 Alimentadora Canta Galo/ Lami / B. Novo

- C3 Circular Urca

- 345 Santa Catarina

- 473 Jardim Carvalho / Jardim do Salso

- SD72 Santa Rosa / Anchieta Semidireto

- SD73 Fernando Ferrari / Anchieta Semidireto

- 251 Alpes

- 274 Gloria / Azenha / Cascatinha

- 2741 Gloria / Cascatinha / Azenha