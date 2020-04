Linhas de ônibus terão horário noturno reduzido no feriado de Tiradentes em Porto Alegre

publicidade

A circulação de ônibus no feriado de Tiradentes nesta terça-feira será reduzida. Conforme a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), o transporte coletivo funcionará com operação semelhante à realizada no último domingo.

Os horários noturnos serão suspensos em linhas que transportam número reduzido de passageiros por viagem. No aplicativo do Tri, os passageiros podem verificar opções de itinerários, conforme a necessidade de deslocamento.