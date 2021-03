Litoral Norte registra 19 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas

publicidade

Com o agravamento da pandemia da Covid-19 no RS, o Litoral Norte registrou 19 mortes pela doença nas últimas 24 horas, de acordo com boletim epidemiológico da 18ª Coordenadoria Regional de Saúde, divulgado na manhã desta sexta-feira. Já os hospitais seguem com alta ocupação de leitos de UTI e clínicos. Dos 19 óbitos, sete foram notificados em Imbé, três em Palmares do Sul e Torres, dois em Capão da Canoa e um em Cidreira, Osório, Santo Antônio da Patrulha e Tramandaí.

Segundo a Coordenadoria Regional de Saúde, a taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Tratamento Intensivo está em 97% e a de leitos clínicos em 84% de sua capacidade. A região possui 43.652 casos confirmados, sendo 265 confirmados em 24 horas. Conforme o boletim, há 4.265 pacientes com a doença ativa e 302 internados, além de 23 pessoas aguardando um leito de UTI e 24 um leito clínico.

De acordo ainda com o boletim 18ª Coordenadoria Regional de Saúde, muitos pacientes permanecem intubados fora da UTI, devido à falta de leito, falta de equipamentos, medicamentos e profissionais de saúde para atender toda a demanda em hospitais, UPAs.

“O município adotou os protocolos de bandeira vermelha através da Cogestão. Nossa força tarefa de fiscalização continua atuando. A UTI do Hospital Santa Luzia mantém a ocupação em média de 120%”, afirmou o secretário da saúde de Capão da Canoa, Josiel Matos, lembrando que até quinta-feira, 25, o município tinha contabilizado 32 óbitos no mês de março, com pico de cinco mortes em apenas um dia.

Já o prefeito de Cidreira, Alex Contini, afirmou que o balnerário registrou 48 mortes por coronavírus nos últimos meses, e que na ala de atendimento à Covid-19, do Posto de Atendimento 24 horas do município, 15 pacientes estão internados, seis intubados e dois estão em observação. “ O momento é muito conturbado, mas estamos trabalhando para salvar vidas”, afirmou prefeito, que destacou que foram comprados dois respiradores e a prefeitura deverá adquirir mais um equipamento nos próximos dias.

Alex Santino enfatizou, ainda, que Cidreira está cumprindo todos os protocolos do novo decreto anunciados pelo governador Eduardo Leite. “O comércio está trabalhando com todas as restrições legais e cumprindo todas as regras”, ressaltou.

Litoral Norte com protocolos da bandeira vermelha

De acordo com o presidente da Associação dos Municípios do Litoral Norte (Amlinorte) e prefeito de Itati, Flori Werb, a região continua na luta pelo combate a pandemia do coronavirus. Ele destacou que as unidades de saúde permanecem atendendo a população "com bravura", adaptando suas estruturas para dar assistência aos pacientes, tendo em vista a falta de vagas de leitos clínicos e de UTI em todo estado.

“A situação continua preocupante e os gestores públicos vêm acompanhando este cenário com muita atenção. Desta forma, continuamos apelando a população para que mantenha os cuidados de prevenção com o uso de máscaras, distanciamento e evite aglomerações, na expectativa de que os índices de contágio reduzam e possamos todos retomar as atividades econômicas de forma mais efetiva”, afirmou o presidente da Amlinorte, lembrando que a entidade continua obedecendo aos critérios previstos nos decretos estaduais, “estando a região em bandeira preta, porém utilizando os protocolos da bandeira vermelha, conforme autorizado pelo Estado”.