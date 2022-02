Localizado corpo de menino que se afogou no rio Tramandaí

publicidade

Bombeiros localizaram, na noite desta terça-feira, o corpo do menino Braian da Silva Pacheco, de 12 anos, que morreu afogado no rio Tramandaí, junto à Ponte do Camarão, no Litoral Norte. O 9º Batalhão de Bombeiros Militar informou que o garoto era natural de Tramandaí e residia no Parque dos Presidentes. O pai reconheceu o corpo.

As buscas começaram no fim da tarde, após a corporação ter sido acionada via telefone. Braian e outras duas crianças chegaram de carroça ao local e entraram no rio para brincar. De acordo com testemunha, o menino sumiu nas águas depois de submergir e voltar à superfície de três a quatro vezes. As outras duas crianças conseguiram nadar até a beira.

O comandante do 9º Batalhão, tenente Elísio Lucrédio, alertou que a área é de pesca e desaconselhada para nado e banho em razão da profundidade.