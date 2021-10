Lojas e mercados de Porto Alegre podem abrir no feriado de Finados

publicidade

As lojas de Porto Alegre poderão abrir na terça-feira, 02, feriado dos finados. Conforme a Convenção Coletiva de Trabalho – firmada entre o Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre (Sindilojas-Poa) e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Porto Alegre (Sindec-Poa) –, entidades representantes dos empresários do comércio e dos empregados no setor, respectivamente, a regra para a abertura em feriados prevê a obrigatoriedade de acordo coletivo por parte das empresas que precisarem contar com o trabalho de funcionários.

As lojas de rua possuem autonomia para decidir o período de abertura, sendo comum, no entanto, o funcionamento das 9h às 19h. Já as que funcionam nos shoppings seguem os horários desses estabelecimentos.

A adesão ao acordo coletivo também se aplica na abertura dos mercados. Os que adotaram o instrumento coletivo de trabalho especial para feriados junto ao Sindicato dos Empregados no Comércio de Porto Alegre, com a assistência do Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado do Rio Grande do Sul (Sindigêneros-RS), poderão funcionar normalmente, com a utilização da mão de obra de seus colaboradores, do feriado do dia 2, em Porto Alegre, respeitadas as diretrizes previstas no referida determinação.

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informa que não haverá atendimento nas agências bancárias no Dia de Finados. Por se tratar de um feriado nacional, não haverá expediente nas agências, mesmo nas localidades em que o dia da celebração foi antecipado para outra data. Na segunda-feira, 01, os bancos abrem normalmente onde não há feriado municipal. As áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, bem como os canais digitais e remotos de atendimento, como internet e mobile banking.

As contas de consumo (água, energia, telefone etc.) e os carnês com vencimento em 02 poderão ser pagos, sem acréscimo, na quarta-feira, 03.

Segundo o Sindicato dos Agentes Lotéricos do Rio Grande do Sul (Sincoergs), as lotéricas funcionarão na segunda-feira. Já no feriado, a abertura e o atendimento só poderão ocorrer se for pelos proprietários, já que não há acordo com o sindicato para abertura em feriados pelos funcionários.

