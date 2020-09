Lojas e supermercados de Porto Alegre estarão abertos no feriado de 7 de setembro

publicidade

Comércio e supermercados estarão abertos em Porto Alegre no feriado de Independência do Brasil. Conforme o Sindilojas, o funcionamento do comércio será permitido para aqueles que tiverem realizado acordo coletivo junto aos sindicatos laboral e patronal. O documento, previsto em Convenção Coletiva da categoria para o período de novembro de 2019 a outubro de 2020, assegura o funcionamento das empresas do varejo com a mão de obra de funcionários em feriados.

A entidade reforça que as lojas que não seguirem a orientação da Convenção Coletiva ou que não possuírem acordo coletivo e, mesmo assim, optarem por abrir no próximo feriado, estarão sujeitas à fiscalização por parte do Sindec-POA e multa. Os documentos podem ser consultados no site do Sindilojas Porto Alegre.

O presidente do Sindilojas, Paulo Kruse, destacou que os estabelecimentos podem abrir normalmente. "Com abertura de sábado e perspectiva do feriado, vamos começar a chegar ao ponto de equilíbrio das nossas empresas. Vendendo até sexta-feira estávamos atingindo até 40% do desejável. Agora, pretendemos ir de 60% a 70% do que é desejável, o que já é uma vitória para a gente", garante.

Conforme Kruse, a esperança por dias melhores também permite que os lojistas façam planejamento para aquisição de produtos visando as vendas do final do ano. O dirigente explicou que muitos empresários compram os produtos projetando a comercialização a longo prazo, o que anima os empreendedores. "Estamos falando de contratação de mão de obra, novas aberturas de lojas", frisa. O Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Rio Grande do Sul (Sindigêneros-RS) informou que os supermercados devem abrir normalmente.

Conforme a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências bancárias estarão fechadas para atendimento ao público. A Febraban esclarece que os bancos oferecem à população canais alternativos para realização de operações bancárias, como internet banking, mobile banking, além de caixas eletrônicos que podem ser utilizados para a maior parte das transações – como pagamento de contas, checagem de saldo e extrato, e transferências, por exemplo.

Os Correios informam que não haverá expediente nas agências no feriado da Independência. A Central de Atendimento aos Clientes dos Correios (CAC) também não funcionará nesse dia. Na terça-feira, 8 de setembro, o atendimento será realizado normalmente nas agências e na CAC. Mercado Público e Ceasa não abrem no feriado da Independência.