Lojistas de Porto Alegre querem permissão para abrir comércio aos sábados

Os lojistas de Porto Alegre pretendem solicitar à prefeitura que o comércio não essencial possa abrir no sábado, dia 29 de agosto, ou então, no primeiro sábado de setembro, dia 5. O pedido será discutido com o prefeito Nelson Marchezan Júnior, na próxima terça-feira, quando haverá uma nova reunião com as direções do Sindilojas e da CDL POA. Lojas de rua, de shoppings e de centros comerciais terão mais um dia de portas abertas. Nesta sexta-feira, a partir das 10h, os consumidores poderão conferir as ofertas dos estabelecimentos comerciais.

O presidente da CDL POA, Irio Piva, disse que todos os aspectos dos protocolos de segurança contra a Covid-19 estão sendo tomados no comércio. "As lojas são ambientes seguro para clientes e funcionários", ressaltou. Segundo ele, depois da abertura aos sábados, os lojistas pretendem pleitear o funcionamento do comércio também aos domingos.

De acordo com Piva, o segmento considerou positiva a abertura das lojas das 10h às 17h, nesta sexta-feira. "Sem dúvida, é um incremento significativo para a retomada econômica. Mas continuaremos na defesa do pedido de abertura do comércio aos sábados, principal dia de faturamento dos lojistas”, acrescentou. Ele considerou fundamental o fato da prefeitura ter estipulado um horário para o comércio não essencial (10h às 17h) e para os shoppings (12h às 19h). "Com essa medida, não corremos o risco de aglomerações nas ruas e nos ônibus", explicou. Piva afirmou que a abertura gradual das lojas significa que a economia em Porto Alegre está voltando a funcionar.

O presidente do Sindilojas Porto Alegre, Paulo Kruse, disse que o setor agora vai em busca da abertura das lojas no sábado, dia 29 de agosto. "Estamos negociando com a prefeitura passo a passo a retomada das atividades no comércio", destacou. Kruse afirmou que a abertura na sexta-feira é um grande avanço, porque o setor precisa se recuperar dos prejuízos. Um levantamento do sindicato apontou a demissão de nove mil trabalhadores e o fechamento de 20% das lojas desde o começo da pandemia do coronavírus no mês de março.

Na manhã desta quinta-feira, a circulação de pessoas permaneceu intensa no entorno das chamadas "grandes lojas" do Centro Histórico. Os consumidores seguem preferindo conferir os produtos das lojas da rua da Praia - o calçadão estava lotado de pedestres. Na avenida Azenha, a concentração de clientes estava principalmente em agências lotéricas e bancos do bairro.

Já a movimentação nos shoppings João Pessoa, Total, Rua da Praia, Iguatemi, Praia de Belas e BarraShoppingSul foi tranquila. Na chegada, todos os clientes eram informados do uso obrigatório da máscara e do álcool em gel. No João Pessoa, primeiro shopping de Porto Alegre, o acesso do público ao prédio ocorre pela praça Piratini. Além disso, o shopping determinou a redução de 50% do número de funcionários nas lojas para evitar aglomerações e foram adotados todos os protocolos de segurança contra a Covid-19.