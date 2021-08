Lotação do transporte rodoviário passa a ser de 100% no RS

publicidade

O Gabinete de Crise do governo estadual deliberou, nesta quarta-feira, a utilização da capacidade máxima de 100% no transporte rodoviário (fretado, metropolitano executivo, intermunicipal e interestadual). Até então, a lotação era de 75% da capacidade.

Na mesma reunião, o grupo também definiu a ampliação de 60% para 90% da ocupação no transporte coletivo. A medida vale para veículos de rota municipal, metropolitano, comum, ferroviário e aquaviário. O governo alerta que as mudanças requerem o respeito aos protocolos obrigatórios que seguem em vigor, como uso de máscara e ventilação para a renovação do ar.

No início da noite desta quarta-feira, o Gabinete de Crise também emitiu alertas de Avisos – primeiro estágio no Sistema 3 As de Monitoramento da pandemia – para 17 das 21 regiões Covid do Rio Grande do Sul. De acordo com a equipe técnica, as regiões apresentaram aumento no índice de hospitalizações.

