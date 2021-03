Lote com mais de 27 mil frascos de remédios para "kit intubação" é distribuído a hospitais do RS

publicidade

Um novo lote com 27.225 frascos de medicamentos, que compõe o "kit intubação", será entregue nesta sexta-feira a 30 hospitais do Rio Grande do Sul que relataram um possível desabastecimento de insumos. Parte dos remédios já tinha sido entregue nessa quinta.

Os medicamentos Atracúrio, Etomidato e Morfina são utilizados para realizar o procedimento de intubação para respiração mecânica de pacientes em Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) que lutam contra a Covid-19. Os produtos foram adquiridos pela Secretaria Estadual de Saúde com os recursos do Tesouro.

Para a distribuição dos medicamentos, a SES contou mais uma vez com o auxílio do Exército Brasileiro, por meio do Comando Militar do Sul. Os remédios saíram ontem do 3º Batalhão de Suprimento, em Nova Santa Rita.

De acordo com o governo do Rio Grande do Sul, os medicamentos não fazem parte da rotina de compra da Assistência Farmacêutica do Estado, mas em função das dificuldades relatadas pelas instituições hospitalares, a Secretaria da Saúde fez a compra excepcional dos insumos, para garantir a continuidade da assistência aos pacientes de Covid-19.

A SES realiza um levantamento semanal com os hospitais gaúchos do estoque de um total de 22 medicamentos utilizados para a intubação em UTIs. A ação visa ao acompanhamento do estoque na rede hospitalar pública, que já sofreu com escassez em julho do ano passado, também em decorrência da pandemia de Covid-19. Na época, foram adquiridos medicamentos no mercado nacional e internacional.