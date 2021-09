Lotes de Coronavac previstos para chegar ao RS na segunda fazem parte da suspensão da Anvisa

publicidade

Dois lotes de vacina da Coronavac, previstos para chegar nesta segunda-feira ao Rio Grande do Sul, estão entre aqueles que foram suspensos pela Anvisa. A informação é do governo do Estado, que esclareceu que se os imunizantes forem enviados, as doses ficarão retidas na Ceadi até o envio de instruções da agência reguladora.

Inicialmente, os lotes são compostos por 299.400 doses da Coronavac e devem chegar em dois voos. Um previsto para o turno da manhã, às 11h40min, e outro no período da tarde, com horário de aterrissagem agendado para as 18h15min.

Ainda está prevista a chegada de um lote de vacinas da Pfizer. São 105.300 doses do imunizante, que devem chegar por volta das 18h15min.

Neste domingo pela manhã, o Estado recebeu 184 mil doses de Coronavac. Este lote não está entre aqueles que foram interditados pela Anvisa. Dessa forma, devem ser distribuídos nos próximos dias, seguindo o fluxo normal.

No início da tarde desse sábado, a Anvisa interditou cerca de 12,1 milhões de doses da Coronavac por até 90 dias. A medida foi tomada de forma cautelar, após o Butantan ter informado a agência ainda na véspera de que essas vacinas foram envasadas (em frascos com uma e duas doses) em uma fábrica do laboratório Sinovac, na China, que não foi inspecionada e liberada para uso emergencial no Brasil.