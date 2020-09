Máscara contra a Covid-19 será retirada do Monumento ao Laçador em Porto Alegre

publicidade

A Guarda Municipal de Porto Alegre vai retirar na tarde desta sexta-feira a máscara contra a Covid-19 que estava no Monumento ao Laçador, ao lado da BR 116. A reportagem do Correio do Povo apurou que a remoção da “proteção facial” foi decidida devido à intensificação nas redes sociais de comentários contrários à iniciativa, sobretudo ameaças de vandalismo.

“Nosso maior medo é que, durante uma das tentativas de retirá-la, danifiquem a estátua”, confirmou o comandante da Guarda Municipal, Marcelo do Nascimento. “Uma guarnição permanece no local até o término do trabalho”, observou.

A medida foi decidida em conjunto com a Secretaria Municipal de Cultura e também com a costureira Samanta Almeida, 34 anos, que confeccionou o acessório cirúrgico no tamanho de 38 cm de altura por 46 cm de comprimento, feito de tecido cirúrgico e totalmente de algodão, de cor azulada.

“Nós conversamos com ela e ela concordou”, explicou o comandante Marcelo do Nascimento. “A máscara é uma mensagem de conscientização e infelizmente acabou se tornando uma disputa ideológica”, lamentou ele. “A ignorância venceu”, desabafou a costureira Samanta Almeida, que disse estar “muito chateada e decepcionada”.

Uma primeira máscara contra a Covid-19 havia sido colocada no domingo passado. Ela tinha sido desafiada no dia 7 pelo médico João Batista Pires a colocar o adereço no monumento. Com o furto ocorrido na madrugada da última terça-feira, uma segunda “proteção facial” foi reposta na tarde do mesmo dia. A ideia era de que a intervenção artística durasse 60 dias. Desde então, a Guarda Municipal vinha realizando rondas junto ao Monumento ao Laçador, que faz parte do patrimônio histórico.