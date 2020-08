Máscara será obrigatória em Paris e em todas as escolas e universidades da França

publicidade

"Fazer de tudo para evitar o reconfinamento generalizado". O primeiro-ministro da França, Jean Castex, anunciou nesta quinta-feira uma série de medidas destinadas a conter o ressurgimento da epidemia devido ao novo coronavírus na França. Durante uma conferência de imprensa em Matignon, insistiu no facto de que é necessário intervir já, “porque o crescimento da epidemia pode ser exponencial se não se reagir rapidamente”. O uso da máscara, por exemplo, será obrigatório em toda Paris, onde se registra uma deterioração da situação epidemiológica.

Após consultas com a prefeitura da capital francesa, o administrador da região parisiense vai "estender o uso obrigatório da máscara" – que já tem de ser usada nos transportes públicos, nos lugares fechados e em diversas ruas – "a toda capital", disse. O equipamento será obrigatório em escolas e universidades em todo país, assim que o ano letivo recomeçar na próxima semana. Para crianças com mais de 11 anos, "o uso da máscara será obrigatório em espaços fechados e ao ar livre", afirmou o ministro da Educação, Jean-Michel Blanquer.

A máscara também será obrigatória nas universidades, que reabrirão pela primeira vez desde o confinamento declarado em meados de março. Os professores também devem usar o equipamento de proteção em todos os momentos. Embora muitos políticos, de esquerda e de direita, tenham pedido nos últimos dias por máscaras grátis, o chefe do governo mais uma vez descartou essa possibilidade. No entanto, especificou que o governo continuará a fornecê-las às pessoas em situação de maior precariedade e aos mais vulneráveis.

Embora o governo já tenha dado 50 milhões de máscaras a três milhões de famílias de baixa renda em situação precária, ou cerca de nove milhões de franceses, “decidimos repetir esta operação em outubro e quantas vezes forem necessárias até o fim da epidemia”, anunciou o primeiro-ministro. Pessoas com maior risco devido ao seu estado de saúde também podem receber máscaras prescritas pelo médico, lembrou.

Aumento dos casos

Após quase dois meses de um confinamento que permitiu a redução do novo coronavírus, as infecções voltaram a aumentar significativamente na França nas últimas semanas, especialmente na região de Paris e no sudeste do país. O governo constata um “incontestável recrudescimento da epidemia”, que “avança em todo o território”, com “39 casos positivos por 100 mil habitante, quatro vezes mais do que há um mês”, disse Castex.

A taxa de reprodução do vírus está acima de 1, “o que significa que o vírus está ganhando terreno”. “Baixamos para 0,7 em maio. Voltamos para 1,4 ”e“ a positividade aumenta para todas as faixas etárias ”, explicou. Quanto ao número de hospitalizações, "começa lenta mas seguramente a aumentar. Mais de 800 pacientes com Covid estão internados por semana no momento, contra 500 há seis semanas", relatou ainda.

Nas últimas 24 horas, mais de cinco mil novos casos foram registrados no país e 24 novos focos de infecção, de acordo com dados publicados na quarta-feira pelas autoridades de saúde. Chega a 30.544 o total de óbitos por Covid-19. O primeiro-ministro tem insistido na necessidade do uso de máscaras para prevenir as infecções.