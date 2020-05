Máscaras descartáveis são distribuídas no Mercado Público

publicidade

A preocupação com o aumento do fluxo de pessoas no Mercado Público para este Dia das Mães fez a Associação do Comércio do Mercado Público Central (Ascomepc), em Porto Alegre, distribuir 1 mil máscaras descartáveis aos clientes, fornecedores e trabalhadores.

A ação, realizada nesta sexta-feira, bem no meio do local, iniciou às 9h e tinha previsão de seguir até acabar o estoque. Quem conseguiu uma, achou positiva a ação preventiva e que incentiva a prática de compras seguras.

De acordo com a presidente da associação, Adriana Kauer, todas as medidas para evitar a propagação da Covid-19 vêm sendo adotadas no Mercado Público, e o reforço para o uso de máscaras é feito diariamente.

Adriana temia que as máscaras se esgotassem rapidamente, mas se surpreendeu sobre o comportamento das pessoas. “Grande número de pessoas estão com máscaras. Um bom nível de conscientização por parte delas. Isso ajuda na retomada de tudo”, comemorou.

“Peguei uma para poder trocar com essa que eu uso. É uma boa iniciativa, já que muita gente não consegue achar por aí”, contou o funcionário da Banca 17, Jeferson Barcelos, 48 anos. “Esta também é a segunda que pego. É uma boa ação e assim ninguém fica sem”, destacou o cliente Marcelo Fasolo, 68 anos, que estava fazendo compras para o dia a dia nesta manhã de sexta-feira.

Segundo Adriana, as máscaras foram compradas pela própria associação e inicialmente seriam distribuídas apenas a pessoas que não têm máscara. “Uso delas é para a saúde das pessoas que estão vindo e preserva também a saúde dos trabalhadores que estão servindo aos clientes”, afirmou a presidente da associação.