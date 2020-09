Máximas devem chegar perto de 40°C neste sábado no RS

publicidade

O Rio Grande do Sul deve ter um sábado de forte calor neste sábado. As máximas serão registradas especialmente na região Noroeste, chegando perto dos 40°C. No Oeste e Norte, tempo também esquenta.

No entanto, de acordo com a MetSul Meteorologia, chove na região Sul. O sol aparece entre nuvens na maior parte do Estado, o que contribui para as máximas não serem tão altas.

A partir do domingo, uma frente fria atinge o Estado. Além de elevar as temperaturas, deve haver temporal, raios e granizo isolado.

Em Porto Alegre, neste sábado, sol aparece entre nuvens. A mínima na Capital deve ser de 16°C, e a máxima chega a 30°C.

Mínimas e máximas no RS

Livramento 16°C / 28°C

Uruguaiana 21°C / 32°C

Passo Fundo 17°C / 33°C

Torres 16°C / 28°C

Caxias do Sul 15°C / 31°C

Santa Rosa 19°C / 38°C