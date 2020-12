Máximas podem chegar aos 40°C no RS nesta sexta-feira

publicidade

A sexta-feira será de muito calor em todo o Rio Grande do Sul. As máximas podem chegar aos 40°C em algumas regiões do Estado, especialmente no Noroeste.

De acordo com a MetSul Meteorologia, o sol predomina e, por conta do forte aquecimento, pode haver áreas de instabilidade isoladas on Estado. Uma massa de ar muito quente cobre o terreitório, e já faz muito calor pela manhã em algumas cidades. À noite, tempo permanece abafado.

Em Porto Alegre, sol aparece entre nuvens. A mínima na Capital deve ser de 18°C, e a máxima pode chegar aos 36°C.

Mínimas e máximas no RS

Caxias do Sul 17°C / 32°C

Vacaria 15°C / 29°C

Passo Fundo 18°C / 34°C

Santa Rosa 21°C / 40°C

Uruguaiana 22°C / 39°C

Erechim 18°C / 34°C