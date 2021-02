Médicos residentes em Porto Alegre serão vacinados contra a Covid-19 neste sábado

publicidade

Os médicos que moram e atendem em Porto Alegre começam a ser vacinados contra a Covid-19 no próximo sábado. A distribuição das doses acontece a partir de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e entidades do setor, como o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) e o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers).

O Simers, que realizou um cadastramento dos profissionais interessados em receber a vacina, recebeu pelo menos duas mil inscrições. Uma equipe da entidade trabalha para avisar os médicos que vão poder tomar a dose, com data e horário marcado. Além de um ambiente interno, o processo vai acontecer a partir de um sistema de drive-thru, que será montado na sede do sindicato.

“Mesmo antes do início oficial da vacinação no Rio Grandes do Sul, o Simers tem se empenhado em garantir a vacina contra a Covid-19 para todos os médicos do Estado. Estamos focados em formalizar parcerias semelhantes com prefeituras para assegurar as vacinas aos médicos que atuam na região metropolitana e interior”, afirmou o presidente do Simers, Marcelo Matias.

Cremers ainda tem cadastro aberto

No caso do Cremers, o cadastramento ainda está em andamento a partir do e-mail cadastrovacina@cremers.org.br. Os médicos interessados receberão automaticamente um e-mail de resposta com formulário a ser preenchido com CPF, CRM, nome completo, data de nascimento e endereço residencial. No sábado, quando acontece a vacinação, é indispensável a apresentação da carteira profissional.

Segundo a entidade, a restrição se dá em razão do número limitado de doses disponibilizadas pela prefeitura de Porto Alegre. A aplicação da vacina deve acontecer em um posto avançado, instalado na sede do Cremers, das 9h às 17h. Médicos com mais de 60 anos terão prioridade, conforme os critérios de imunização estabelecidos pela Secretaria de Estado da Saúde (SES).