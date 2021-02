Maduro diz garantir abastecimento de oxigênio em Roraima e Amazonas

publicidade

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, afirmou nesta terça-feira que está "garantindo" o abastecimento de oxigênio nos estados brasileiros de Roraima e Amazonas, na fronteira com a Venezuela, que sofrem com uma severa escassez do insumo. "Já estamos garantindo ao estado do Amazonas e de Roraima, através da (siderúrgica estatal) Sidor e da classe operária venezuelana suas necessidades de oxigênio", comentou em um ato em Caracas.

"Hoje chegaram três gandolas (caminhões), estão carregando, e uma gandola sai para Roraima e duas para o Amazonas e voltam em seguida", continuou. "Isso a cada pouquinho, a cada semana, cada pouquinho, de acordo com as suas necessidades".

A Venezuela já enviou oxigênio ao Brasil, mesmo com o presidente Jair Bolsonaro não reconhecendo Maduro como presidente, mas sim o líder opositor Juan Guaidó.

Há pouco mais de duas semanas, vários caminhões carregados com oxigênio cruzaram a fronteira do estado de Bolívar rumo a Manaus, capital do Amazonas, em meio a uma severa escassez que deixou dezenas de mortos. Estados amazônicos brasileiros, como Pará e Roraima, impulsionaram medidas para evitar uma crise similar.

Roraima, que tem uma ocupação de 79% de seus leitos de terapia intensiva destinadas para doentes com Covid-19, reabriu um hospital de campanha para aumentar sua capacidade. O senador Telmário Mota (PROS/RR) pediu ao chanceler venezuelano, Jorge Arreaza, que enviasse oxigênio ao estado para evitar um colapso do sistema de saúde.

Segundo as emissoras Band e CNN Brasil, o governo estatual também pediu ajuda à Venezuela com oxigênio. "Tudo é possível quando há solidariedade, irmandade, cooperação, paz e amor entre os povos", disse Maduro, que governa um país castigado pela pior crise de sua história recente, com uma hiperinflação e sete anos de recessão.

Bolsonaro de fato ironizou o envio de oxigênio da Venezuela, mas não rejeitou a ajuda. "Se o Maduro quiser fornecer oxigênio para nós, vamos receber, sem problema nenhum. Agora, ele poderia dar auxílio emergencial para o seu povo também. O salário mínimo lá não compra meio quilo de arroz", disse na ocasião Bolsonaro.