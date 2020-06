Maio registra recorde histórico de queimadas no RS

publicidade

O mês de maio no Rio Grande do Sul foi de recorde histórico de queimadas. Foram 423 focos no período. A média histórica do mês é de 101.

O recorde anterior é de 2009, com 271 focos identificados por satélite. O começo das medições ocorreu no final da década de 90.

O bioma pampa teve um total de 309 focos de queimadas. Muito acima da média histórica mensal, de 66.

De acordo com a MetSul Meteorologia, a estiagem foi a principal responsável pelo aumento no número de queimadas. Março e abril já tinham sido meses com recordes de incêndios no Rio Grande do Sul.