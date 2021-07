Mais de 100 mil clientes estão sem energia elétrica no RS por conta de vendaval

publicidade

A ventania que atinge o Rio Grande do Sul provoca a falta de abastecimento de energia elétrica em diversas regiões do Rio Grande do Sul desde a tarde de domingo. Aumentou de 95 mil para 102 mil o total de pontos no final da manhã desta segunda-feira. Por volta das 10h, esse número chegou a 110 mil. As regiões mais atingidas são o Litoral Sul e Região Metropolitana.

Na área da CEEE, 91 mil pontos ainda estão sem luz. Equipes da companhia seguem trabalhando para restabelecer o fornecimento aos consumidores, conforme a assessoria de imprensa. O maior número de ocorrências está concentrado na zona rural de Pelotas, Maquiné e Santa Vitória do Palmar.

Ainda segundo a companhia, a força da ventania foi responsável pela queda de árvores e arremessos de objetos contra a rede de distribuição da concessionária, danificando postes e rompendo cabos elétricos.

Já na região atendida pela RGE ainda há 11 mil clientes sem abastecimento, sendo que a maioria dos registros ocorre na Região Metropolitana, principalmente em Canoas e Gravataí.

De acordo com a empresa, equipes técnicas seguem trabalhando para executar os consertos na rede. Como o vento prossegue em todo o Estado, há dificuldades na execução dos serviços, portanto, ainda não é possível informar a previsão de normalização do fornecimento de luz.

