Mais de 3,7 mil pessoas são vacinadas contra a Covid-19 em Porto Alegre

Apesar da chuva intensa em Porto Alegre desde as primeiras horas deste sábado, os pontos de vacinação da cidade registraram procura intensa por vacinas contra a Covid-19. Segundo informações da prefeitura, 3.778 pessoas foram imunizadas nas duas unidades de saúde e nos três drives-thru.

Na unidade de saúde Tristeza, foram 584 doses aplicadas (474 D1 Coronavac, 15 D1 Pfizer, 77 D2 Pfizer, 15 D2 Astra/Oxford e três D2 Coronavac). Na Navegantes, foram 571 doses aplicadas, sendo 420 D1 Coronavac, 86 D2 Pfizer, 5 D2 Astra/Oxford e seis D2 Coronavac.

Nos drives, que funcionaram das 9h às 17h, foram aplicadas apenas vacinas Coronavac. No Big Sertório, foram 1.065 doses (1.044 D1 e 21 D2), 643 no Big Barra Shopping (638 D1 e cinco D2) e 915 no drive da PUCRS (887 D1 e 28 D2). O prefeito Sebastião Melo e o secretário municipal de Saúde Mauro Sparta acompanharam o trabalho das equipes no drive da PUCRS.

Domingo

A campanha de imunização contra a Covid-19 segue neste domingo e desta vez será realizada na região da Vila dos Papeleiros. A unidade móvel da SMS estará no Centro Social Marista Irmão Antônio Bortolini, na avenida Voluntários da Pátria, 1.940, das 9h às 13h. O público atendido será o mesmo de sábado - mulheres com 49 anos ou mais e grupos anteriores. Serão aplicadas d1 e d2 Astra/Oxford e Coronavac.

Além das equipes de saúde da SMS e militares do Exército, as ações do fim de semana contam com o apoio voluntário de servidores de outras áreas da prefeitura, que auxiliam em tarefas administrativas, dando mais agilidade à vacinação.

O quê: primeira e segunda dose de vacina contra a Covid-19 (exceto Pfizer)

Público: mulheres com 49 anos ou mais e homens com 50 anos ou mais; trabalhadores da educação no ensino superior, profissionais da educação infantil, fundamental e médio do ensino municipal, estadual e rede privada e profissionalizante da rede estadual; pessoas com deficiência permanente e comorbidades a partir de 18 anos.

Onde: Unidade Móvel da SMS

Horário: 9h às 13h

Endereços: Av. Voluntários da Pátria, 1940

Segunda e terça-feira

Na segunda-feira, 28, o público contemplado será o de homens e mulheres com 48 anos ou mais. Na terça-feira, 29, a faixa etária baixa para 47 anos. A imunização será feita em 12 unidades de saúde e em três drive-thrus.

SEGUNDA-FEIRA, 28

O quê: primeira e segunda dose de vacina contra a Covid-19 (exceto Pfizer)

Público: homens e mulheres com 48 anos ou mais; trabalhadores da educação no ensino superior, profissionais da educação infantil, fundamental e médio do ensino municipal, estadual e rede privada e profissionalizante da rede estadual; pessoas com deficiência permanente e comorbidades a partir de 18 anos.

Onde: três drive-thrus (Big Sertório, Big Barra Shopping e PUCRS)

Horário: 9h às 17h

Endereços: Big Sertório - Acesso pela rua Dona Alzira, no estacionamento coberto do Sam's Club – Sarandi

Big Barra Shopping Sul - Acesso pela av. Diário de Notícias, 300 – Cristal

PUCRS - Acesso pela av. Ipiranga, 6681 - entrada ao lado do Museu da PUCRS – Partenon

O quê: primeira e segunda dose de vacina contra a Covid-19

Público: homens e mulheres com 48 anos ou mais; trabalhadores da educação no ensino superior, profissionais da educação infantil, fundamental e médio do ensino municipal, estadual e rede privada e profissionalizante da rede estadual; pessoas com deficiência permanente e comorbidades a partir de 18 anos, gestantes e puérperas.

Onde: 12 unidades de saúde

Horário: 8h às 17h

Endereços: Álvaro Difini - Rua Álvaro Difini, 520 - Bairro Restinga

Belém Novo - Rua Florêncio Farias,195 – Bairro Belém Novo

Camaquã - Rua Professor Dr. Pitta Pinheiro Filho, 176 - Bairro Camaquã

Glória - Avenida Professor Oscar Pereira, 3229 - Bairro Glória

IAPI - Rua Três de Abril, 90 - Bairro Passo das Pedras

Moab Caldas - Avenida Moab Caldas, 400 - Bairro Santa Tereza

Modelo - Rua Jerônimo de Ornelas, 55 - Bairro Santana

Morro Santana - Rua Marieta Menna Barreto, 210 - Bairro Protásio Alves

Assis Brasil - Avenida Assis Brasil, 6615 – Sarandi

Santa Cecília - Rua São Manoel, 543 - Bairro Santa Cecília

Santa Marta - Rua Capitão Montanha, 27 – Centro

São Carlos - Av. Bento Gonçalves, 6670 - Bairro Partenon

O quê: segunda dose da Pfizer

Público: quem tem marcado retorno na carteira de vacinação para esta data ou antes disso

Horário: 9h às 17h, com exceção da Panvel do Iguatemi, cujo horário começa às 10h

Onde: 30 farmácias parceiras

Endereços: confira a lista no arquivo anexo

O quê: vacinação dos trabalhadores do transporte coletivo

Carris: na própria empresa, na Rua Albion 385, Partenon.

Sudeste e Gazômetro: sede da Sudeste, na rua Saldanha da Gama 555 bairro São José.

Trevo, Tinga, Belém Novo, Teresópolis, Cavalhada e Presidente Vargas: US Tristeza, na Av. Venceslau Escobar, 2442, bairro Tristeza.

VAP, Mob, Sopal, Navegantes e Nortran: US Passo das Pedras, na Av. Gomes de Carvalho 510, bairro Passo das Pedras.

O quê: segunda dose para profissionais da segurança pública

Polícia Civil: Palácio da Polícia, Av. João Pessoa 2050, bairro Azenha

Policiais militares e bombeiros militares: Hospital da Brigada Militar (rua Dr. Castro de Menezes, 155 - Vila Assunção)

TERÇA-FEIRA, 29

O quê: primeira e segunda dose de vacina contra a Covid-19 (exceto Pfizer, que será aplicada somente nas unidades de saúde)

Público: homens e mulheres com 47 anos ou mais; trabalhadores da educação no ensino superior, profissionais da educação infantil, fundamental e médio do ensino municipal, estadual e rede privada e profissionalizante da rede estadual; pessoas com deficiência permanente e comorbidades a partir de 18 anos.

Onde: três drive-thrus (Big Sertório, Big Barra Shopping e PUCRS)

Horário: 9h às 17h

Endereços: Big Sertório - Acesso pela rua Dona Alzira, no estacionamento coberto do Sam's Club – Sarandi

Big Barra Shopping Sul - Acesso pela av. Diário de Notícias, 300 – Cristal

PUCRS - Acesso pela av. Ipiranga, 6681 - entrada ao lado do Museu da PUCRS – Partenon

O quê: primeira e segunda dose de vacina contra a Covid-19

Público: homens e mulheres com 47 anos ou mais; trabalhadores da educação no ensino superior, profissionais da educação infantil, fundamental e médio do ensino municipal, estadual e rede privada e profissionalizante da rede estadual; pessoas com deficiência permanente e comorbidades a partir de 18 anos, gestantes e puérperas.

Onde: 12 unidades de saúde

Horário: 8h às 17h

Endereços: Álvaro Difini - Rua Álvaro Difini, 520 - Bairro Restinga

Belém Novo - Rua Florêncio Farias,195 – Bairro Belém Novo

Camaquã - Rua Professor Dr. Pitta Pinheiro Filho, 176 - Bairro Camaquã

Glória - Avenida Professor Oscar Pereira, 3229 - Bairro Glória

IAPI - Rua Três de Abril, 90 - Bairro Passo das Pedras

Moab Caldas - Avenida Moab Caldas, 400 - Bairro Santa Tereza

Modelo - Rua Jerônimo de Ornelas, 55 - Bairro Santana

Morro Santana - Rua Marieta Menna Barreto, 210 - Bairro Protásio Alves

Assis Brasil - Avenida Assis Brasil, 6615 – Sarandi

Santa Cecília - Rua São Manoel, 543 - Bairro Santa Cecília

Santa Marta - Rua Capitão Montanha, 27 – Centro

São Carlos - Av. Bento Gonçalves, 6670 - Bairro Partenon

Agendamento pelo App:

Não haverá agendamento na segunda-feira, 28. O serviço será retomado na terça-feira, possibilitando marcação de vacinação até a sexta-feira, das 18 às 21h.