Mais de 50 mil veículos devem utilizar a Freeway para retornar do litoral neste domingo

A movimentação de retorno do litoral Norte pela Freeway deve ser intensa neste domingo, principalmente entre o final da tarde e início da noite. Conforme a CCR ViaSul, concessionária que administra a rodovia, são esperados hoje 52 mil veículos trafegando na rodovia no sentido litoral-Capital. Até as 12h, 9,2 mil veículos tinham realizado o trajeto.

Para esta segunda-feira, a previsão é que outros 40 mil veículos também utilizem a Freeway. Para contribuir com a fluidez em horários de pico, a concessionária orienta os motoristas a pegar a estrada até as 14h ou então após as 22h. Também de acordo com o movimento, poderá ser realizada a utilização do acostamento como faixa adicional entre os kms 1,5 e 75. A fim de informar os motoristas sobre a liberação do acostamento, ficarão disponíveis sinalizações na rodovia, por meio de painéis com piscantes, placas indicativas dispostas ao longo do trecho e painéis de mensagem variável móveis – PMVs, que avisarão da liberação para veículos leves, com velocidade máxima permitida de 70 km/h.

A CCR ViaSul reforça aos usuários que redobrem a atenção em seus deslocamentos e respeitem a velocidade máxima das rodovias. Para emergências e informações, Disque CCR ViaSul 0800 000 0290.