Mais de 60% dos adultos do RS já completaram o esquema vacinal

Até esta segunda-feira, 60.1% dos adultos do Rio Grande do Sul tinham o esquema vacinal completo contra a Covid-19. Enquanto 91.1% deste público tomou ao menos uma dose, segundo os dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES), atualizados às 9h de hoje. Já os adolescentes de 12 a 17 anos com a primeira dose são 24.7%. A vacinação das pessoas sem comorbidades desta faixa etária iniciou há duas semanas.

O avanço da vacinação vem acompanhando a redução no índice de internações hospitalares no Estado. Por volta das 17h, a taxa de ocupação em UTIs era de 58%, índice pouco variou desde o início do mês. Conforme o painel de monitoramento, são 1.915 pacientes internados em estado grave, sendo 441 deles com Covid-19. A rede hospital conta com 1.386 leitos livres de UTI adulta.

RS deve ter menor saldo de mortes dos últimos 15 meses

O total de vidas perdidas em decorrência do coronavírus chegou a 34.752 no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. A três dias de encerrar o mês, Estado acumula 446 mortes por Covid-19 apenas em setembro, 301 a menos do que no mês anterior. Mantendo a tendência, o acumulado do mês deve ser o menor dos últimos 15 meses.

Nesta segunda-feira, foram reportadas seis mortes pela doença, ocorridas entre 11 e 23 de setembro. Até o momento, apenas a cidade de Novo Tirandentes não registrou óbito por Covid-19. Nas últimas 24 horas também foram registradas 352 novos infectados, totalizando 1.433.550 casos confirmados. Deste total, 6.067 são de pacientes em acompanhamento médico e 1.392.635 de recuperados.