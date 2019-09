Mais dois casos de sarampo são confirmados no RS

publicidade

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) confirmou mais dois casos de sarampo no Rio Grande do Sul. Tratam-se de dois residentes de Porto Alegre e ambos estiveram em viagem para locais com grande circulação do vírus, em São Paulo e na Europa. Com esses, chega a nove o total de casos da doença no Estado, neste ano.

Conforme a SES, os dois novos casos são de uma mulher de 67 anos, que recentemente esteve na Itália, e de um homem de 36, que teve contato de um dos confirmados previamente no RS. Dos outros sete casos confirmados em 2019, seis são de moradores de Porto Alegre, e um de Dois Irmãos.

A SES informou, por meio de nota, que realizou ações de bloqueio, com a vacinação de pessoas próximas. A nota não diz, porém, quantas pessoas foram imunizadas.

De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 4,5 mil pessoas contraíram sarampo neste ano no Brasil. O estado de São Paulo concentra a maioria deles – 4,3 mil pessoas. O restante dos pacientes encontra-se em 18 estados.

A vacina contra o sarampo está disponível na rede pública. Podem se vacinar bebês a partir de seis meses. As doses estão disponíveis para pessoas de até 49 anos de idade e para profissionais de saúde e demais pessoas envolvidas na assistência à saúde hospitalar.