Mais um meteoro é visto no Rio Grande do Sul

Depois que um meteoro foi visto em mais de 30 cidades gaúchas na última quinta-feira, mais um fenômeno do tipo foi registrado no Rio Grande do Sul na noite desta sexta-feira. Foi possível observar o objeto em alguns municípios, incluindo Taquara, onde o professor de Engenharia Carlos Fernando Jung fez o registro do evento astronômico.

Chamado de bólido, por ser um meteoro grande e luminoso, a "bola de fogo" foi extinta a 24,68 km do solo. Jung, que é docente da Faculdades Integradas de Taquara (FACCAT), é professor de Engenharia de Produção e tem a Astronomia como hobby. A câmera que captou o bólido está instalada em sua residência no centro do município.

O professor, que também é diretor científico da Brazilian Meteor Observation Network (Bramon), divulgou o momento em que o corpo celeste caiu na página Meteoros.

• Pesquisador diz que fenômeno não representa perigo

Na última quinta-feira, uma "bola de fogo" semelhante foi visualizada no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Argentina e Uruguai. Antes disso, o fenômeno ocorreu em 12 de abril no Estado.

O professor do Departamento de Astronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), José Eduardo Costa, ressalta que a Terra frequentemente é atingida por pequenos asteroides ou meteoroides.