Mandetta insinua que perguntas de governistas vêm do Planalto

publicidade

O ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, demitido em abril de 2020 por se contrapor ao presidente Jair Bolsonaro na forma de lidar com a pandemia do novo coronavírus, é ouvido nesta terça-feira pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19. Durante a audiência, em que Mandetta disse que Bolsonaro tinha suas próprias ideias sobre a Covid-19, ele também insinuou que as perguntas feitas pelos senadores governistas haviam sido formuladas pelo Palácio do Planalto.

O senador governista Ciro Nogueira (PP-PI) questionou Mandetta sobre sua orientação inicial para as pessoas evitarem buscar hospitais se acometidas de sintomas leves da Covid-19, e o ex-ministro respondeu: "Ontem eu recebi exatamente essa pergunta do ministro (das Comunicações) Fábio Faria. Acho que ele ia mandar para o senhor e acabou mandando pra mim. Quando fui responder, ele apagou. Então respondo para o senhor, mas também para o meu amigo, que foi parlamentar comigo, ministro Fábio Faria".

A CPI da Covid-19 é composta por maioria oposicionista ou independente, são sete senadores desse bloco contra quatro senadores governistas. Os governistas já foram acusados de terem enviado requerimentos redigidos por uma servidora do Palácio do Planalto. Em reunião anterior houve bate-boca entre os integrantes, justamente sobre a análise dos requerimentos.

Veja Também