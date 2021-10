Manifestação contra Bolsonaro bloqueia avenida Paulista, em SP

publicidade

Manifestantes ocuparam a Avenida Paulista, na região central de São Paulo, para protestar contra o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O ato trouxe críticas à política econômica, em especial o preço dos combustíveis e dos alimentos, à condução do combate à pandemia de Covid-19 e defendeu à liberdade e à democracia.

O protesto reuniu partidos de oposição e movimentos sociais. Ao todo, 30 entidades atuaram na organização do evento. Apesar da predominância da cor vermelha em faixas e cartazes, muitas pessoas foram para as ruas levando a bandeira do Brasil.

Grupos ligados às torcidas organizadas de clubes paulistas, como Corinthians, Palmeiras e São Paulo também se juntaram ao protesto. Não houve passeata. Ao todo, eram dez carros de som espalhados entre as ruas Pamplona e Consolação.

Os quase três quilômetros de extensão da avenida Paulista ficaram interditados nos dois sentidos. Apesar disso, a movimentação maior de manifestantes aconteceu no entorno do Masp (Museu de Arte de São Paulo). O ato começou às 13h e, por volta de 17h30min, o público já dispersava para ir embora — movimento este que foi intensificado por conta da chuva que começou às 18h.

Além de São Paulo, houve protesto na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, nesta tarde e, mais cedo, no centro do Rio de Janeiro.