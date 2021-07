Manifestação contra Bolsonaro percorre ruas de Porto Alegre

publicidade

Manifestantes foram às ruas de Porto Alegre, no início da noite desta terça-feira, em protesto contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). A caminhada, que teve início às 18h em frente à Prefeitura da Capital, percorreu a avenida Mauá em direção à rua Siqueira Campos.

De acordo com a Empresa Pública de Transportes e Circulação (EPTC), que acompanha a manifestação, a caminhada provocou bloqueio e lentidão no trânsito da avenida Mauá, na altura do Mercado Público.

Com cartazes e bandeiras, grupo pede a saída do presidente e de seu vice, Hamilton Mourão, e critica ações do governo federal no enfrentamento à pandemia – que já deixou mais de meio milhão de mortes no Brasil.

De acordo com a divulgação do evento, a manifestação tem o propósito de mobilizar a população para um ato nacional, que deverá ocorrer em todas as capitais brasileiras, no dia 24 de julho. Nas redes sociais, protestos em Porto Alegre estão sendo divulgados por parlamentares da bancada gaúcha do PSol.