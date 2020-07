Marchezan anuncia nova etapa de testagem para coronavírus em Porto Alegre

publicidade

Uma nova etapa de testagem para o novo coronavírus já começou em Porto Alegre. O anúncio foi feito em transmissão virtual realizada no fim da tarde desta quarta-feira, com o prefeito Nelson Marchezan Júnior, o secretário municipal de Saúde, Pablo Stürmer e o secretário-adjunto da Saúde, Natan Katz.

O que muda agora, conforme Katz, é que até então só eram testadas as pessoas com sintomas e, agora, também pessoas que tiveram contato com casos confirmados de coronavírus, mesmo que assintomáticas, poderão ser testadas. “De alguma forma vamos começar a atuar na cadeia de transmissão das pessoas que talvez tenham sintomas nos próximos dias ou talvez nem manifestem sintomas”, explicou.

Segundo ele, neste momento farão o teste os contactantes domiciliares, ou seja, as pessoas que residem com alguém que já teve o teste confirmado. Essa testagem será com o teste sorológico, realizado 20 dias após o início dos sintomas do caso confirmados: “Se fazemos o teste no momento inadequado, temos o falso negativo”.

Todas as pessoas que moram junto com casos confirmados, que apresentou sintomas, poderão fazer o teste. Basta ir ao posto de saúde referência e solicitar o teste, levando o CPF ou o Cartão SUS da pessoa que teve diagnóstico positivo, e a data que a pessoa começou com sintomas. “Vamos conseguir fazer o rastreamento do contato e identificar onde está ocorrendo a transmissão•, reforçou.

Isolamento social por 14 dias

Katz reforçou que é fundamental que toda a pessoa que mora com alguém com sintomas ou confirmação da Covid-19 deve ficar em casa por 14 dias a serem contados da data de início dos sintomas. Depois desse período, pode ir até o posto de saúde solicitar o teste para fazer a coleta do RT-PCR.

A expectativa da Prefeitura é iniciar mais uma etapa de testes ainda em julho, incluindo também os contactantes que trabalham com pessoas que tiveram diagnóstico positivo da Covid-19. “A ideia é começar a coletar também as pessoas que trabalham junto com casos confirmados, para fazer também o rastreamento e cortar a cadeia de transmissão”, declarou Katz, salientando que todo o esforço que vem sendo feito é para conseguir evitar a transmissão do vírus.