Marchezan descarta alterações em decretos sobre a Covid-19 até o final de semana

O prefeito de Porto Alegre Nelson Marchezan Jr. descartou fazer alterações em decretos referentes ao controle da Covid-19 até o fim da semana. Ele presidiu, nesta quarta-feira, mais uma reunião do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus. A partir da análise das informações apresentadas, o prefeito decidiu manter as restrições definidas pelo decreto mais recente, de 20 de maio.

Havia expectativa de flexibilização de atividades como feiras de artesanato, treinamentos coletivos de esporte profissional, cursos livres e escolas de idiomas, cultos religiosos, eventos corporativos e alteração do horário de funcionamento de bancos e da construção civil. O Comitê volta a se reunir na sexta-feira, mas a decisão de ampliar ou reduzir as restrições só deve ser tomada na segunda-feira.

Com 67 pacientes diganosticados com Covid-19 – 10% a mais que ontem – e mais 29 com suspeita da doença, o prefeito optou por monitorar, por mais alguns dias, a situação epidemiológica para tomada de novas decisões.

Na tarde desta quarta, Porto Alegre tinha 482 leitos de UTIs ocupados, o que representa 79,4% do total disponível. A capital gaúcha soma 1.761 casos de Covid-19 – com 619 dos pacientes já recuperados – e 49 mortes. Com bandeira laranja no monitoramento estadual do distanciamento controlado, o município monitora e acompanha 25 surtos da doença, a maioria deles em instituições de saúde e Instituições de Longa Permanência.

Nessa terça-feira, em entrevista à Record TV, o governador Eduardo Leite reconheceu que a região de Porto Alegre pode passar à bandeira vermelha caso os indicadores piorem até sábado.